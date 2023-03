von Cluse Krings

… wenn zwischen dem 12. und 23. Juni die größten Luftkampf-Manöver

seit Bestehen der NATO über Deutschland ausgetragen werden. Das ist

Nudging, eine propagandistische Maßnahme, bei der die Propaganda-

Nachricht selbst unausgesprochen bleiben kann, weil sie stillschweigend

eingebaut ist.

“Defender”, so der Name der Airshow, ist das Gegenstück zu jenen 85 Särgen,

die gefühlte vier Wochen lang von italienischen Militärlastern durch mein Wohn-

zimmer gefahren wurden. Ein einziger REWE-Kühltransporter hätte das ebenso

erledigen und gleich noch ein paar andere Dörfer mitversorgen können. Aber

durch die Inszenierung konnte sich jeder “mit seinen eigenen Augen” davon über-

zeugen, wie gefährlich CoViD-19 war. Die Hysterie nahm ihren Lauf.

Nun muss Deutschland davon überzeugt werden, dass es nicht zwei

älteren Damen und ihren Aufrufen zum Frieden zu folgen hätte, sondern dem Ruf

der NATO nach Eintritt in den Krieg gegen Russland, der vorerst allerdings nur

in der Ukraine stattfinden kann. Das Kreischen über ihren Köpfen wird Tiere,

Kinder und alte Leute erschrecken. Aber sie werden nicht ihre durchgeknallten

Politiker für das Ungemach verantwortlich machen, sondern — angeleitet von Lanz,

Will, Maischberger und anderen Vertretern des Unjournalismus — Wladimir Putin.

Der Vorgang entspricht dann dem Masketragen in der Bahn, als längst schon kein

Virus mehr in Sicht war: Konditionierung.

Widerstand — und was noch?

In allererster Linie gilt es Widerstand zu leis-

ten gegen den Wahnsinn am Himmel. Es be-

steht wirklich kein Grund, den Heizungsum-

bau einer Regierung noch mitzumachen, die

Militärjets aus aller Herren Länder einlädt, bei

Zehntausenden Starts tankwagenweise Kero-

sin in die Atmosphäre zu pusten. Lassen wir

sie wissen, dass bei uns nichts modernisiert

wird!

Wir sollten aber auch über den Tag

hinaus denken. Wenn wir ständig nur reagieren auf die Zumutungen einer poli-

tischen Klasse, die alle möglichen Interessen vertritt, bloß nicht die der eigenen

Bevölkerung, dann haben wir das Heft des Handelns aus der Hand gegeben. Wir

werden uns dann alle paar Wochen gegen etwas anderes positionieren und nie dazu

kommen, den Regierenden eine andere Politik in die Feder zu diktieren.

Dass diese letzte Äußerung heute anmaßend zu klingen scheint, ist Aus-

druck eines Werteverfalls. Wem sonst sollte eine Regierung verpflichtet sein, wenn

nicht der Bevölkerungsmehrheit? Außerparlamentarisch sollten gänzlich neue Ideen

sprießen, da die Regierung selbst offenkundig unfähig ist, kreative Konzepte hervor-

zubringen. Wie wäre es, wenn wir den Glücksspiel-Paragraphen ein wenig erweiter-

ten und den Betrieb von Börsen unter Strafe stellten? Das dort umlaufende Spiel-

geld könnte man einziehen. Die Geldmenge ließe sich auf einen Schlag reduzieren,

ganz ohne Leitzinserhöhung und ohne den Häuslebesitzer in den Ruin zu treiben.

Wir hätten die Inflation unter Kontrolle, würden den Immobilienmarkt entspannen

und so zwei der größten Sorgen der Normalbevölkerung angehen.

Wir könnten uns 100 Mrd. Kriegsetat zurückholen, dafür die Krankenhäuser gut ausstatten, das

Personal ordentlich bezahlen, Lehrer in Schulen stellen. Denn auf Seiten welcher

korrupten Oligarchie bei den interslawischen Scharmützeln wir stehen sollten, ist

schwer zu sagen. Das und noch viel mehr ließe sich verändern, wenn … ja wenn

die Leute sich wieder zutrauten, selbst zu denken und nicht nur zu reagieren.