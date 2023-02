Start der Vortrags-Reihe Symposium Falkensee

Wolfgang Wordarg, Marius Krüger und Hauke Ritz sprechen über die wichtigsten Themen unserer Zeit.

ORT: Stadthalle Falkensee, Scharenbergstr. 15, 14612 Berlin-Falkensee

Zeit: 26.03.2023 | 14:00 – 19:30 | Einlass ab 13:00

Tickets: 39,95 über Eventin

Programm:

14 Uhr bis 15 Uhr Vortrag Marius Krüger

15 Uhr bis 16 Uhr Vortrag Wolfgang Wodarg

16 Uhr bis 17 Uhr Pause mit Möglichkeit zu Gesprächen mit den Referenten und Bücher signieren (Catering ist vor Ort)

17 Uhr bis 18 Uhr Vortrag Hauke Ritz

18 Uhr bis ca. 19:30 Uhr Podiumsdiskussion und Fragen aus dem Publikum

Marius Krüger: Das Abendland und die Demokratie Im politischen Diskurs, wie auch in der politischen Rhetorik der Neuzeit, spielt der Begriff Demokratie eine omnipräsente Rolle. Die Demokratie ist nicht mehr nur eine von möglichen Staatsformen, sondern sie ist die einzige Form, in der sich politische Macht überhaupt noch legitimieren lässt.

Doch was ist im eigentlichen Sinne mit Demokratie gemeint? (Wie) hat sich das Konzept im Laufe der Jahrhunderte gewandelt? Und, leben wir in Deutschland oder allgemeiner im Westen – dem Wesen nach – in Demokratien?

Der 45-minütige Vortrag von Marius Krüger hält historische und wissenschaftliche Belege bereit, Antworten auf diese Fragen zu finden und selbständig über den Zustand westlicher Demokratien nachzudenken. Kurzbiografie: Marius Krüger, Jahrgang 1994, ist Ökonom, Sozialunternehmer, Demokratieaktivist und Autor. 2017 entwickelte er die Open-Source-App DEMOCRACY, die mittlerweile über 500.000-mal heruntergeladen worden ist. Krüger erhielt für sein Engagement 2019 den Innovationssonderpreis Wissenschaft und Bildung seiner Heimatstadt Göttingen. 2022 veröffentlichte Krüger u.a. den Vortrag „Die Geschichte der Demokratie – Zwischen Ideal und Pervertierung“. Sein dazugehöriges Buch „Eine kleine Geschichte der Demokratie“ mit Co-Autorin Christine Stiller erschien im Dezember 2022 im OVALmedia Verlag, und ist bei uns im Shop erhältlich.

Wolfgang Wordarg: Die WHO Angstschmiede Mit Hilfe einer korrumpierten WHO versuchen seit zwanzig Jahren global arbeitende Netzwerke durch Panikmache und Maßnahmen zum angeblichen Gesundheitsschutz ihre wirtschaftliche und politische Macht auszudehnen. Die von diesen mafiösen Strukturen gestarteten Angst-Kampagnen mit falschen Pandemien und inszenierten Notlagen brachte den Beteiligten immer wieder Milliardengewinne. Jetzt will man dort mit Hilfe von internationalen Gesundheitsvorschriften eine dauerhafte Kontrolle über uns alle organisieren. Seit Jahren versuche ich als politisch engagierter Arzt aufzuklären und diese schlimmen Verbrechen gegen die Menschheit zu verhindern. Wir müssen miteinander reden, damit wir diese tiefe gesellschaftliche Krise selbst und gemeinsam für unseren menschenwürdigen Neuanfang nutzen können. Worauf wir dabei achten sollten, darüber möchte ich mit Ihnen ins Gespräch kommen. Kurzbiografie: Dr. Wolfgang Wodarg, geb. 1947, ist ein deutscher Arzt und Gesundheitsexperte, seit langem in der Antikorruptionsarbeit tätig – mit besonderen Schwerpunkten “Korruption im Gesundheitswesen” und “Institutionelle Korruption”. Er ist Ehrenmitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (dort war Leiter des Gesundheitsausschusses und stellv. Vorsitzender der Sozialistischen Fraktion), ehem. Gesundheitspolitiker (1994-2009 MdB), Initiator und Sprecher der Enquete-Kommission “Ethik und Recht der modernen Medizin”, Autor und Hochschuldozent. Seine europäischen Initiativen und Berichte brachten u.a. wichtige Themen wie “Gefälschte Pandemie” – Korruption bei der WHO, die Rolle von Medien für Demokratie (Einrichtung eines europaweiten Medien-Monitoring), Palliativmedizin, Gentests und GMOs (Entwicklung der grünen Gentechnik in den Staaten des Europarates) oder private Militärunternehmen (Gefährdung des staatl. Gewaltmonopols) auf die politische Agenda. 2009-2010 war er Initiator der Untersuchungen des Europarates zu H1N1 “Fake Pandemic”. Ehrenamtlich war er in mehreren Gremien von 2010 bis 2021 Patientenvertreter für die Rheumaliga und den SoVD. Seine Buch: “Falsche Pandemien” ist auf deutsch und englisch ebenfalls bei uns im Shop erhältlich.

Hauke Ritz: “Der Ukrainekonflikt – Der Weg in den Krieg und die strategischen Kriegsgründe” Europa im Krieg! Nach zwei Weltkriegen und einem Kalten Krieg wird Europa erneut in einem blutigen Konflikt gespalten. Warum gelang es Europa nicht sein Friedensversprechen nach dem Fall der Berliner Mauer 1989 einzulösen? Der Antwort auf diese Frage kann man sich nur annähern, wenn man zuvor verstanden hat, welche Strategie hinter der ständigen Eskalation des Konflikts steht. Worum geht es den Kriegstreibern eigentlich? Sicher um Profit und Macht? Doch steckt noch mehr dahinter? Nur wenn wir die Denkweise der Profiteure des Krieges verstehen, können wir deren Feindbildern einer Logik der Verständigung und des Friedens entgegenstellen. Kurzbiografie: Hauke Ritz, Jahrgang 1975, studierte an der FU und HU Berlin. Nach seiner Dissertation im Fach Philosophie mit dem Schwerpunkt Geschichtsphilosophie beschäftigte er sich intensiv mit dem Ost-West-Konflikt, dessen Fortbestehen er seit 2008 im Zuge verschiedener Publikationen und seit 2014 durch regelmäßige Russlandreisen erforscht. Er hat an der Universität Gießen, der MSU und RGGU in Moskau sowie der Universität Belgorod unterrichtet und war zuletzt für den DAAD in Moskau tätig. Das Buch von Hauke Ritz und Ulrike Guérot “Endspiel Europa” ist bei uns im Shop erhältlich